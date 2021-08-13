Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı - Son Dakika

Bozkurt ilçesi, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Sel felaketi nedeniyle 25 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda insan da evlerinden ve araçlarından oldu. Her sel felaketi sırasında gündeme gelen düz köprüler, Bozkurt'ta ta tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ezine Çayı üzerindeki köprünün ağaçlar tarafından tıkanmasıyla feci görüntüler ortaya çıktı.

İLÇE MERKEZİNDE KAYDEDİLDİ

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise 'Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru' dedikleri duyuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DİKAT ÇEKTİ

Öte yandan Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçede cuma namazının ardından yaptığı konuşmada dikkat çekmişti. Erdoğan, "Helikopterde Adil bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz, bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor" dedi.