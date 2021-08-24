Bozkurt'taki selden kurtulan fırıncı Küçükkahraman, yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

MUHAMMED KAYGIN/BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırıncılık yapan Yaşar Küçükkahraman, sel sırasında yaşadıklarını anlattı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

İlçe merkezindeki birçok iş yeri sel nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, hayatın normale dönmesi için temizlik ve iş yerlerinin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Kahraman'a ait iş yerindeki çamur, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alayında görevli askerler tarafından temizleniyor.

Bozkurt ilçe merkezinde fırıncılık yapan 64 yaşındaki Küçükkahraman, AA muhabirine, ailesinin dedesinden bu yana devam ettirdiği mesleğini kendisinin de ilkokul çağından itibaren sürdürdüğünü söyledi.

Sel suları geldiğinde fırında ekmek yaptıklarını belirten Küçükkahraman, "Selin geldiğini duyunca arabayı çekmeye çıktım. Baktığımda sel sularının çoğalarak geldiğini gördüm. Eczaneye baktım, sel çoğaldıkça çoğaldı, 6 metre vardır, üzerinde arabaların yüzdüğünü gördüm." dedi.

Dükkandan çıkarken çalışanlarına kaçmalarını söylediğini anlatan Küçükkahraman, "Onlar da arkamdan, 'çıkıyoruz' dediler ama içeride ekmek, hamur var onun peşindeler. Hepsini bırakmış kaçmaya çalışmışlar ama sel vurunca kapıyı açamamışlar. Arka kapıya gitmişler, sel suları nedeniyle orayı da açamamışlar. En son çare camı kırmışlar. 1 metre su hemen hemen varmış, zor bela 3'ü oradan atlıyor, yanda setin üzerine çıkarak yukarı çıkıyorlar." diye konuştu.

Çok büyük bir afet yaşadıklarını, dedelerinden de böyle bir şey duymadıklarına dikkati çeken Küçükkahraman, şunları kaydetti:

"Benim 200 çuvaldan fazla unum vardı, diğer makineleri söylemiyorum. Zarar karşılanır mı karşılanmaz mı bilmiyorum ama dükkanımı çalıştırabilirsem çalıştıracağım. Üç işçim var, yapabilirsem yapmaya çalışacağım."