Bozkurt'taki selden son anda kurtulan 73 yaşındaki Salih Çatlak bir kişinin daha hayatını kurtardı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden son anda kurtulan 73 yaşındaki Salih Çatak, evinin önünden geçen bir kişiyi de kurtararak misafir etti.

Çatlak, ilçede 11 Ağustos'ta yaşanan sele, Tiryaki Sokak'ta, fırından pide alıp evine döndüğü sırada yakalandı.

Salih Çatlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle evlerine girecekleri sırada sel sularını gördüklerini söyledi.

Sel sularından canlarını zor kurtardıklarını belirten Çatlak, "Eşimle birlikte kendimizi son anda, yaşadığımız Dostlar Apartmanı'na attık. Bir bayan vardı. Baktım koşa koşa geliyor. Hemen onu da içeri soktum." dedi.

Selden kurtardıkları kadını, bir gece evlerinde misafir ettiklerini anlatan Çatlak, "Daha sonra camiye gittik. Oradayken İnebolu'dan eşi geldi, aldı. Şimdi bana ziyarete geliyorlarmış teşekkür etmek için. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada bir yerde çalışıyormuş." diye konuştu.

İstanbul'da yaşadığını, tatil için memleketi Bozkurt'ta geldiğini söyleyen Çatak, sel felaketi sonrası yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.