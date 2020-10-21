AK Parti KDZ. Ereğli ilçe başkanı Saffet Bozkurt, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Bozkurt yayımladığı mesajda, "Gece gündüz demeden fedakarca çalışan, siz kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika