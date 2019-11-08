Son Dakika Haberleri: Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti
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Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti

8 saat önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Ahmet Engin Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Ahmet Engin Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Bozkurt, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden sonra Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan Ahmet Engin Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.


Okul Müdürü Ahmet Engin Çalışkan da, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ziyaretinde dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.


Ziyaret İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt günün anısına Ahmet Engin Çalışkan'a flografi tekniği ile yapılmış lale motifli tablo hediye etmesi ile tamamlandı.


Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmaları kapsamında; çıraklık, ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik belgesi, 2019 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte çıraklara meslek lisesi diploması verilmeye başlanılacak. Aynı zamanda çırakların sigortaları kurum tarafından yapılırken çırak çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin üçte biri bakanlık tarafından karşılanıyor. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Ahmet Engin, İnönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
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