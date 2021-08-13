Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu - Son Dakika

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Karabük'te sel ve heyelanlara neden oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyunu gözler önüne serdi.

FERYAT EDEN KADININ ÇARESİZLİĞİ YÜREK DAĞLADI

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgede balkonundan görüntü alan kadın, bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anı kaydetti. Arabasından çıkan adama balkondan "Abi kaç" diye bağıran kadın, talihsiz adamın sel sularına kapılıp gitmesi ile şoka girdi. Görüntünün devamında "Adam içeride kaldı" diyerek feryat eden kadının çaresizliği ise yürek dağladı.

ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise giderek artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı.

ÜÇ KENTTE YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki son gelişmeleri paylaşan AFAD, şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise 472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.