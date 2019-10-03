Bozkurt'tan Gündüz'e hayırlı olsun ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliğine atanan Jandarma Hayati Gündüz'e yeni görevinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz de Başkan Bozkurt'un gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Hayati Gündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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