Bozkurt'tan Gündüz'e hayırlı olsun ziyareti
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Hayati Gündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Hayati Gündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliğine atanan Jandarma Hayati Gündüz'e yeni görevinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz de Başkan Bozkurt'un gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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