Son Dakika Haberleri: Bozkurt'tan Gündüz'e hayırlı olsun ziyareti
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Bozkurt'tan Gündüz'e hayırlı olsun ziyareti

52 dakika önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Hayati Gündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozkurt'tan Gündüz'e hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Hayati Gündüz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İlçe Emniyet Amirliğine atanan Jandarma Hayati Gündüz'e yeni görevinde başarılar diledi. İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz de Başkan Bozkurt'un gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Jandarma, İnönü, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:01 Kaynak: İHA
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