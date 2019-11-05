Son Dakika Haberleri: Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret

Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret

6 saat önce

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret, System.String[]

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Bozüyük, İnönü, Çepni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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