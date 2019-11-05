Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt , Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni 'ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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