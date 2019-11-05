Bozkurt'tan Savcı Çepni'ye ziyaret
6 saat önce
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı