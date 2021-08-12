Bozkurt'tan yeni görüntüler! Sel felaketinin büyüklüğü fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika

Şiddetli yağış sonrası Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'yu sel vurdu. Taşkınlardan en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ekiplerin çalışması devam ediyor. Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İKİ ARABA DÜKKAN İLE EVİN ARASINA SIKIŞTI

Bölgeden, durumun ciddiyetini özetleyen fotoğraflar da gelmeye devam ediyor. Selin etkisiyle sürüklenen iki araç, tuhafiyeci dükkanı ile hemen yanında bulunan binanın arasına sıkıştı. Dükkan ve bina arasındaki mesafenin çok kısa olması, araçların da dik şekilde durmasına neden oldu. Fotoğraftaki araçlarda ciddi hasar olduğu görülürken, ekiplerin kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BAKAN SOYLU KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde de kurtarma çalışmalarına katıldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü. AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile belediye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

İNEBOLU'DA KAYBOLAN ÇOCUK ARANIYOR

Öte yandan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i bulmak için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi. Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İşte selin yıkım getirdiği Bozkurt ilçesinden son fotoğraflar: