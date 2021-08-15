Üye Girişi
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı

15.08.2021 20:45
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu köylerdeki tahribat da ortaya çıkıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu köylerdeki tahribat da ortaya çıkıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine yol açan şiddetli yağış köylerde de hasara yol açtı.

Yağmur sularının hızlı şekilde yamaçlardan akması sonucu köylerde toprak kaymaları yaşandığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü ve yollarda göçükler oluştuğu görüldü.

Bozkurt ilçesine bağlı Günvakti köyünde yaşayan İlyas Çankar, AA muhabirine, evine geldiği sırada selin yaşandığını ve evinin üst tarafındaki yolda yere yatırdığı ağaçla yukarıdan gelen suyun yönünü değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Yola koyduğu ağaç sayesinde evinin su altında kalmadığını ifade eden Çankar, "Bu seli veya yağmuru kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ben 54 yaşındayım böyle bir yağmur görmedim." dedi.

Çankar, bazı tarlaların ve ağaçların zarar gördüğünü ancak zarar tespit çalışmalarının henüz yapılmadığını belirterek, "Yağışla, aşağıdan yukarıya kadar beş dere, ileride de on beş dere olduğunu hesap edersek yirmi dere oluştu. Bunun en az yirmi de karşısı var. Burası zaten bir vadi. Bu vadiden suyun bir anda aşağı düşmesi kasabayı (Bozkurt ilçesi) yok etmesine mal oluyor." ifadesini kullandı.

"Evin yukarısında yol göçtü"

Köy sakinlerinden Yıldız Yurdakul ise yağmurun hızlanmasının ardından evinin önündeki yoldan çamur aktığını ve ağaçlardan kopan dalların geçtiğini gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın bu kadar büyük olduğunu tahmin edemedik. Yine de kapının önündeki su biraz azalınca aşağı indik. Bu arada evin yukarısındaki yol göçtü. Tabii buradan bütün toprak yollara gitti. Bu yolun başındaki bir rögar kapağı var, orası tıkanmış kayalarla. Su gidemediği için kayanın üstünden gitti sular. Orası küçük bir şelaleye dönüştü diyebilirim. Burada akrabamızın evi var. O da suya kapılacak diye köylüler endişe etti. O yağmurda yola taş toplayıp koydular, o şekilde suyun yolunu değiştirdik. Çok beklemediğimiz, hayatımda hiç görmediğim bir olaydı."

Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı
Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı

Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu 21:14 Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti 20:46 Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu 20:09 Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi 19:39 Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler 18:43 Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor 17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! 17:26 MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edildi Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı 17:21 Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor         
21:18
Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti         
20:56
Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu         
20:41
Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı         
20:00
Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek         
18:52
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler         
18:35
Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi         
17:35
Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok         
17:25
Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti         
16:51
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor         
16:18
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti         
16:01
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 21:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkurt'un köylerinde sel felaketinin izleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement