Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi.
Sel felaketine en ağır kaybı veren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının 3 kat yükseldiği öğrenildi. İlçenin önceki haliyle sele teslim olduğu anın birleştirildiği fotoğraf karesi yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Güncel › Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor - Son Dakika