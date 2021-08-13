Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi.

BOZKURT'TA SEL SULARI 3 KAT YÜKSELDİ

Sel felaketine en ağır kaybı veren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının 3 kat yükseldiği öğrenildi. İlçenin önceki haliyle sele teslim olduğu anın birleştirildiği fotoğraf karesi yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

BOZKURT'TAKİ FELAKETİN BOYUTUNU AKTARIRKEN SESİ TİTREDİ

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, dün gece selin yıktığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ziyaret edip açıklamalarda bulundu. 17 kişinin hayatını kaybettiği afetin büyüklüğüyle ilgili konuşan Bakan Soylu sesi titreyerek, "Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve kendi zihnimde 5 Dereli gibi bir rakam çıkardığımı söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli bir süreç var burada. Etki alanı geniş, aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek" sözlerini kullandı.

İşte ilçenin önceki ve şimdiki hali;