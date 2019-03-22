Son Dakika Haberleri: Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar Derneği'ni Ziyaret Etti

Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar Derneği'ni Ziyaret Etti

16 dakika önce

Cumhur İttifakın İnönü Belediye Başkan adayı Kadir Bozkurt, Bozüyük Deryalak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar Derneği'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhur İttifakın İnönü Belediye Başkan adayı Kadir Bozkurt, Bozüyük Deryalak Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bozkurt, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile birlikte ziyaret ettiği Derayalak Köyü Derneğinin Başkanı Bayram Ali Kavak ve dernek üyeleri sohbet ettiler. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yoğun çalışma ve yatırımlar ile geçen beş yılı değerlendirirken, İnönü ilçe merkezi ve yeni oluşan mahallelere belediye, merkezi idare ve valilik kanalından elli iki milyon liralık yatırım sağladıkları belirtti. Başkan Bozkurt, beş yıl içerisinde Dereyalak mahallesine sosyal tesis, kilit taş ve bordür, yol iyileştirme, sosyal ve kültürel çalışmalar ile yapılan birçok yatırım ve hizmet hakkında bilgi verdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, geniş katılımlı gerçekleşen ziyarette kendilerini ağırlayan Dernek Başkanı Bayram Ali Kavak ve dernek üyelerine teşekkürlerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Bozüyük, Kadir Bozkurt, İnönü, Politika
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