Bozkurt, yol ve su sorunlarını Kastamonu'da dile getirdi - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nde temaslarda bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, beraberinde Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Sezer, Necati Akdeniz, Halil Kırtay, İl Genel Meclis Üyeleri Ali Kemal Karaca, Rıfkı Gültekin, Hüseyin Temel Engin ve Ova Köyü Muhtarı Zeki Sevim ile birlikte; Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'nu ardından Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret ederek ilçede devam eden ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet; ilk olarak Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'nu ziyaret ederek, ilçeye bağlı Ova Köyü'nün altyapı çalışmaları, fosseptik çukuru ve arıtma projelerinin yanı sıra barajdan gelen suyu hangi köylerin kullanabileceğine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ı ziyaret eden heyet, başta Ereğli- Devrek yolunun son durumu olmak üzere Galericiler Sitesi'nin giriş yolu, Ören Mahallesi üst geçiti, Ormanlı Köprüsü kavşak sorunu, Ormanlı beldesi asfalt programı, Elmacı Köyü girişi yol çalışması, Soğanlı Suyu Erenler Kavşağı yapımı ve Ereğli-Zonguldak yolu güzergahında bulunan tarlalar için yan yol konularını gündeme getirdi.

Ziyaretleri değerlendiren AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Beldelerimiz ve köylerimizle birlikte İlçemizin sorunlarını çözmek için nereye gitmemiz gerekiyorsa gitmeye ve ne yapılması gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Belde ve köylerin sorunlarını birinci ağızdan Bölge Müdürlerine ilettiklerini ifade eden Bozkurt, Kastamonu ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. - ZONGULDAK