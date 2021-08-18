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Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması - Son Dakika

Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması

18.08.2021 13:25
Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması, System.String[]

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine evinde yakalanan imam Batuhan Uçan, oturdukları binanın çatısından 30'dan fazla kişiyi helikoptere taşıyarak kurtarılmalarını sağladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine evinde yakalanan imam Batuhan Uçan, oturdukları binanın çatısından 30'dan fazla kişiyi helikoptere taşıyarak kurtarılmalarını sağladı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından gelen sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel felaketinde bulundukları yerlerde mahsur kalan birçok vatandaş ise helikopterle kurtarıldı.

İlçedeki bir camide imamlık yapan Batuhan Uçan da öğlen yemeği için geldiği sırada yaşanan sel felaketinden kurtulmak için evinin çatısına çıktı.

Bu sırada mahsur kalan insanların tahliye edilmesi için helikopter gönderildiğini gören Uçan, binip gitmek yerine çevredeki binalarda bulunan 30'dan fazla kişinin helikoptere ulaşmasını sağladı.

Binalarda bulunanların tamamının tahliye edilmesinin ardından Uçan da AFAD ekiplerince bota alınarak kurtarıldı.

Batuhan Uçan, AA muhabirine, sel felaketine evinde bulunduğu sırada yakalandığını söyledi.

Su seviyesinin yaklaşık 4 metre yükseldiğine işaret eden Uçan, "Arabalar yüzmeye başladı. Helikopter geldi, insanları tahliye etmeye başladı. Görevli asker, helikoptere binmemi söyledi. Ben de yardım etmek istediğimi söyledim. Yapışık halde inşa edilen 5 apartman var. Çevre binalardan yaklaşık 30-40 kişinin tahliye edilmesine yardımcı oldum. Daha sonra AFAD karadan geldi, güvenli bölgeye biz de tahliye olduk." dedi.

Çatıya çıkan insanları gördüğünde çok etkilendiğini dile getiren Uçan, şunları kaydetti:

"Zaten insanların gözlerindeki ölüm korkusunu, çaresizliği gördükten sonra ne kendimi ne ailemi düşündüm. Çatılarından girip dairelerdeki yaşlıları, kadınları, çocukları tahliye etmek için helikopterin iniş yaptığı, sepet saldığı yere onları getirdik. 3-4 yaşlarında bir çocuk da vardı. Çok ağlıyordu, çok korkmuştu. Helikopterin yanına götürürken sımsıkı tuttu beni, titriyordu. Ben o andan sonra kendimle ilgili bir şey düşünmemeye başladım. Kimse kalmayınca ben de karadan tahliye oldum. Şu anda da afet bölgesinde gönüllü olarak çalışıyorum."

İnsanların kurtarılma anlarına tanık olan Elmas Kalafat ise ilçenin bir anda sular altında kaldığına dikkati çekerek, "Batuhan Uçan herkesi helikoptere bindirmek için çok çaba harcadı. Çatıda sanki düz yolda koşarmış gibi koşuyordu. Helikoptere hepsini o bindirdi, çok yardımcı oldu. Çocukları, yaşlıları kurtardığını gördüm. Ayağı kayacak diye çok korktum. Devletimiz, insanlarımız hepsi çok çaba harcadı. Onun yanı sıra Batuhan kardeşim Bozkurt'un kahramanı. Çabası gözümün önünden gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması
Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması
Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması
Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması
Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması

Helikopter, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozkurtlu imam 30'dan çok kişiyi bulunduğu binanın çatısından helikoptere ulaştırıp kurtulmasını sağladı Açıklaması - Son Dakika


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