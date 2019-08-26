Son Dakika Haberleri: 'Bozlak' diyarı Kırşehir, merhum Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerine ev sahipliği yapacak
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'Bozlak' diyarı Kırşehir, merhum Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerine ev sahipliği yapacak

38 dakika önce

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 7. yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de anılacak.

'Bozlak' diyarı Kırşehir, merhum Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerine ev sahipliği yapacak, System.String[]

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 7. yıl dönümünde memleketi Kırşehir'de anılacak.


Anadolu aşıkları ve erenlerine ışık tutan merhum Neşet Ertaş için Kırşehir'de mirasını devralan abdallar gurubu halka açık konser verecek. Kendi deyimi ile 'Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.' diyen ve 2012 yılında hayata veda eden Ertaş, Bağbaşı mezarlığında yer alan kabri başında yapılacak dua ile memleketi Kırşehir'de geleneksel hale gelen adına düzenlenen etkinliklerle anılacak. Kırşehir'de Yenice mahallesinde Kırşehir Valiliğinin girişimleri sonrasında yaptırılan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi de büyük ustanın ölüm yıl dönümü nedeni ile ziyaretçilerine açık olacak. Kırşehir Belediyesi tarafından merhum bozlak ustası anısına düzenlenecek panellerle hayat hikayesinin yeni nesle aktarımının sağlanacağı etkinliklerin yanı sıra Cacabey meydanında Neşet Ertaş'a ait eserler halk konserleri ile seslendirilecek.


Neşet Ertaş, 2012 yılında İzmir'de tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmiş doğduğu topraklarda ise binlerce kişi son yolculuğunda bozlak ustası Ertaş'ı yalnız bırakmamıştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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