Son Dakika Haberleri: - Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çekti
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- Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çekti

35 dakika önce

- Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çektiKIRŞEHİR - Kırşehir'de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendiren Adil Duran, kendi imkanlarıyla klip çekti.

- Bozlak Kültürünü yaşatmak için kendi imkanlarıyla klip çekti
KIRŞEHİR - Kırşehir'de merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendiren Adil Duran, kendi imkanlarıyla klip çekti.
Çocukluk dönemleri itibariyle hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Duran, "Çocukluk hayalim türkü söyleyip klip çekmekti. İnsanların hayalleri peşinden koşması hayallerini yerine getirmesi içtenlikle maneviyat veriyor. Çok mutluyum" dedi.
Adil Duran, klip çekme hikayesini şöyle anlattı:
"Neşet hocamızın bozlaklarını görerek ilk adımları attım. Ustanın tarzı dışına çıktım. Özgün müzik söyledim. Klip çekimi tamamen kendi imkanlarımla oldu. Bir yandan öğretim hayatıma devam ederken bir yandan da klip çalışmaları yaptım. Başarı inançla birleşince ortaya ilk klip çalışmam ortaya çıktı. Ankaralı sanatçılara bozlak kültürünün yorumlanmasıyla da mesaj vereceğiz. Kırşehir'in tarihi değeri olan Seyfe Gölünde çalışmalarımızı yürüttük. İkinci çalışmamızın da çekimleri Kırşehir'de yapılacak. Müzik bizler için bir heves değil, yüreğimizin yansımasıdır.
Neşet Ertaş, Adil Duran, Kırşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:21 Kaynak: İHA
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