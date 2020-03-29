'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı - Son Dakika

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'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
6 saat önce
'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktıVAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.
'Bozo' ile aramada otomobil zulasından 3 kilo eroin çıktı
VAN'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo'nun da kullanıldığı aramada, aracın ön bölümüne zulalanmış 12 paket halinde 3 kilo 25 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü İ.P. gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:08 Kaynak: DHA
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