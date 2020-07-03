'BOZO'nun hassas burnu sayesinde kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

'BOZO'nun hassas burnu sayesinde kamyonette 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'BOZO' ile yapılan aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
VAN'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'BOZO' ile yapılan aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'BOZO' yardımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, aracın arka koltuk alt kısmı ile kabin arasına zulalanmış 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.F.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:47 Kaynak: DHA
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