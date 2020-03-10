Ankara Pursaklar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, "Berlin merkezli Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) adlı bir sivil toplum kuruluşu, 2008'de Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün toplantısında sunduğu raporda, AK Parti iktidarında kadına siyasi, yasal ve sosyal hakların verilmiş olduğu bu dönemi, Atatürk döneminden sonra 'İkinci Kadın Devrimi' olarak da nitelendirmektedir " dedi.



Ankara Pursaklar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuşma yaptı. Bozoğlu konuşmasında AK Parti döneminde kadınlara yapılan pozitif ayrımcılığa dikkat çekerek, Avrupa'nın bu durumu Atatürk döneminden sonra, yapılan "ikinci kadın devrimi" olarak nitelendirdiğini söyledi. AK Parti'nin kadınların eşitlik adı altında sömürülmesine karşı çıktığını belirterek, Hayme Ana, Nene Hatun ve Şerife Bacı'dan örnekler verdi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Kadınlarımız için, asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktı" sözünü hatırlatan Bozoğlu, "Ve kendisi bu konuda önemli adımlar atmıştır, pek çok ülkeden önce ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir mesela. Ancak sonraki yıllarda sonraki süreçlerde geliştirilemeyen hususlar olmuştur. Bunun bilincinde olan Partimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir', 'Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil, bütün bir toplum için eksikliktir' diyerek pek çok devrim niteliğinde çalışmalara imza atılmasını sağlamıştır. Ailenin Korunmasına dair kanundan, İş Kanununa kadar, Anayasa değişikliğinden pozitif ayrımcılığa kadar, TBMM'de kurulan komisyonlardan devletin çeşitli kademelerinde kurumsallaşmaya kadar, belediyelerimizin elli bin yüz bin nüfusu aşkın olanlarında kadın sığınma evlerinin kurulmasına kadar, meslek edindirme kurslarının kurulmasına kadar pek çok ayrı ayrı icraatlar hayata geçirilmiştir. Görüldüğü üzere devrim niteliğinde atılan adımlar söz konusudur. Hatta Berlin merkezli Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) adlı bir sivil toplum kuruluşu, 2008'de Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün toplantısında sunduğu raporda, AK Parti iktidarında kadına siyasi, yasal ve sosyal hakların verilmiş olduğu bu dönemi, Atatürk döneminden sonra 'İkinci Kadın Devrimi' olarak da nitelendirmektedir" diye konuştu.



Kadınların mücadelesini 'insan hakları mücadelesi' olarak gördüklerini belirten Bozoğlu, "Eşitlik adı altında, kadının her türlü sömürüye ve istismara açık hale getirildiği bir anlayışa da herkesten önce kadınlar karşı çıkacaktır. Adalet; erkek, kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm insanları ilgilendirir. Bu duygularla Peygamberimize yoldaş olan Hz. Hatice'den, 400 çadırlık Kayı Aşiretini Anadolu'nun bir ucundan öbür ucuna götüren Osmanlı'nın temelini atan Hayme Ana'ya, Nene Hatun'dan Şerife Bacı'ya kadar, tarihimizde, dirayetleriyle efsane olmuş nice kadınlardan ilham alarak sevgi ve saygı ile kadın erkek birlikte çalışacağız. Unutulmamalıdır ki, en güçlü yapımız sevgi kaynağımız olan ailemizdir. Bu inançla şahsım ve grubumuz adına, başta gazi ve şehit anaları olmak üzere tüm gruplardaki kadınlarımızın, erkeklerin de eşlerinin, kardeşlerinin, analarının, bütün çalışanlarımızın ve onların yakınlarının, ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA