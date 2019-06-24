Son Dakika Haberleri: Bozok Ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi
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Bozok Ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi

1 saat önce

Aksaray'da dün geçirdikleri feci trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden Aydın Valiliği Hukuk Servisi Şefi Kemal Bozok, annesi ve ablası bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bozok Ailesi gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]
Aksaray'da dün geçirdikleri feci trafik kazası sonrası hayatlarını kaybeden Aydın Valiliği Hukuk Servisi Şefi Kemal Bozok, annesi ve ablası bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Aydın'dan Elazığ'a giderken Aksaray'da geçirdikleri kaza sonucu ölen Aydın Valiliği'nde uzun yıllardır görev yapan Kemal Bozok, annesi ve kız kardeşi memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Olay dün öğle saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana gelmişti. Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, kazada Kemal Bozok ile birlikte kız kardeşi Safire İlhan (65) ve annesi Emine Bozok (90) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Kemal Bozok, annesi ve kız kardeşinin cenazeleri Aksaray Devlet Hastanesi Morgundan alınarak memleketleri Elazığ'ın Baskil ilçesine getirildi. Baskil Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazesi yan yana ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
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