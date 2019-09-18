Bozok Teknopark, Yozgat’ın ekonomisini ve sanayisini canlandırmayı hedefliyor
4 dakika önce
Bozok Teknopark, Yozgat'ın sanayi potansiyeline uzun vadede önemli katkılar sunmayı ve yerli üretim ürünlerini piyasaya sürerek kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.
Bozok Teknopark, Yozgat'ın sanayi potansiyeline uzun vadede önemli katkılar sunmayı ve yerli üretim ürünlerini piyasaya sürerek kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:05
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