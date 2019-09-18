Son Dakika Haberleri: Bozok Teknopark, Yozgat’ın ekonomisini ve sanayisini canlandırmayı hedefliyor
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Bozok Teknopark, Yozgat’ın ekonomisini ve sanayisini canlandırmayı hedefliyor

4 dakika önce

Bozok Teknopark, Yozgat'ın sanayi potansiyeline uzun vadede önemli katkılar sunmayı ve yerli üretim ürünlerini piyasaya sürerek kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

Bozok Teknopark, Yozgat’ın ekonomisini ve sanayisini canlandırmayı hedefliyor, System.String[]

Bozok Teknopark, Yozgat'ın sanayi potansiyeline uzun vadede önemli katkılar sunmayı ve yerli üretim ürünlerini piyasaya sürerek kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

Yozgat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:05 
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