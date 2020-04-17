Bozok Üniversitesi kenevir katkılı antibakteriyel sabun üretti - Son Dakika

Kenevir üzerine ihtisaslaşan Yozgat Bozok Ünivesitesi Fen Edebiyat Fakültesi, kenevir esanslı antibakteriyel sabun üretti.

Fen Edebiyat Fakültesi kimya laboratuvarında "YOBÜ" ismiyle üretilen kenevir esanslı antibakteriyel sabunun tanıtımını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hijyenin öneminin daha da artmasıyla temizlik malzemesine ciddi rağbetin olduğunu söyledi.

Marketlerde antibakteriyel sabun başta olmak üzere temizlik malzemelerinin bulunmaması üzerine kimya bölümünün potansiyelini harekete geçirdiklerini ifade eden Karadağ, "Burada görevli hocalarımızla günlük kapasitesi 1 tona varabilecek bizim ihtisas alanımız olan kenevir yağının kullanıldığı, kenevirin özelliklerinin sabuna taşındığı hem köpük hem de sıvı sabun üretimi gerçekleştirdik." dedi.

Gerek Yozgat genelinden gerekse il dışından sabuna talep olduğuna değinen Karadağ, "Üretimine talip olanlar dahi oldu. Bizim amacımız, ihtisas alanımız olan kenevirden kozmetikten tekstile çok geniş yelpazede ürünler üretmek ve Yozgat'ta üretilmek şartıyla bu ürünleri müteşebbislere sunmaktır." diye konuştu.

Karadağ, kenevirin birçok faydası bulunduğunu anlatarak, "Antibakteriyel sabuna kenevir yağını eklememizin sebebi, tırnak ve cildi beslemesidir. Bazen sıvı sabunlar cildi tahriş edebiliyor ama bizim ürettiğimiz sabun cildi koruyan, cilde yararlı bir sabun." ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Hazer de kenevirin sabunda kullanımı ve antibakteriyel sabun üretimi hakkında bilgi verdi.