Bozok Üniversitesi'nde akademik yıl açılış töreni

Yozgat Bozok Üniversitesinde 2019-2020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.



Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2019-2020 akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Bozok Üniversitesinde yaklaşık 900 öğretim görevlisi ve 22 bin öğrenci bulunduğunu belirten Çakır, "Dünyada gelişmiş büyük ülkeler var. Aslında bu ülkeler çok büyük olduğu için veya bir yerlere geldiği için söz sahibi değiller. Bu ülkelerin temeline baktığımız zaman çok büyük üniversiteleri var. Biz dünyada ilk bine giren üniversite sayısında azaldık ama 207 üniversitemiz var, bunlardan biri Bozok Üniversitesi. Üniversitemiz 2006 yılında kurulan yeni bir üniversite. Üniversitemizin aşama kaydetmesi kolay bir iş değil ama hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte üniversitemiz gelişip büyüyecek." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, üniversitelerin bulunduğu illerde bilimin, sanatın, eğitimin, kültürün ve ticaretin merkezi olduğunu söyledi.

Geleceğin Türkiye'sini inşa eden gençlere, geleceğin dünyasında rekabet edebileceği altyapıyı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Başer, "Hükümet olarak üniversitelerimizin gelişmesi için büyük destek veriyoruz. Bundan sonra yapacağımız iş, üniversitelerimizi sayı olarak çoğaltmak değil, eğitimin, öğretimin kalitesini ve niteliğini artırmaktır. Dünyada ilk binlere, yüzlere, onlara giren üniversiteler haline getirmek için gerekli altyapıyı sunmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse de 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise akademik başarının ve bilimsel düzeyin yükselmesini çok önemsediğini ifade etti.

Dünyada 50 binin üzerinde üniversite bulunduğuna değinen Karadağ, "Ülkemizdeki üniversite sayısı 200'ü aştı, bunlardan dünyada ilk bine giren sadece 13 Türk üniversitesi var. İlk 500 arasında ise üniversitemiz bulunmuyor. Bozok Üniversitesi olarak diğer üniversitelere göre yolun başında olsak da kendini kanıtlayan bir üniversite olarak anılmak için bir hedefimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için her birimizin üzerine düşen sorumluluklarımız var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa M. Aral'ın verdiği ilk ders ile Bozok Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açıldı.