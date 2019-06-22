Son Dakika Haberleri: Bozok Üniversitesi Rektörü Karada, gazetecilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Bozok Üniversitesi Rektörü Karada, gazetecilerle bir araya geldi

1 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacaklarını söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Karada, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacaklarını söyledi.
Yaklaşık bir ay önce Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite konuk evinde Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Karadağ, çalışma yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Üniversite yönetmek farklı bir yöntem, üslup gerektirir. Benim dünyamda ötekileştirme, farklı bir kalıba sokma olmayacak. Bizim amacımız bize verilen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir. Üniversite yönetiminin diğer devlet kuruluşlardan farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Salt bürokratik kafayla üniversiteyi yönetmeyeceğiz. Üniversitelerin başarısını akademik çalışmalar gösterir. Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacağız. Ortak akılla üniversitemizi yöneteceğiz ve üniversitemizi marka üniversite yapmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski binasının, bir bölümünde poliklinik açıldığını ve bir doktorun görev yapacağını dile getiren Karadağ, "Halkımıza sağlık konusunda en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Yozgat'ta diş hekimliği fakültesi açıldığında eski hastane binamızı diş hekimliği fakültesi olarak kullanacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:49 Kaynak: AA
ahmet karadağ, Karadağ, Yozgat, Bozok Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozok Üniversitesi Rektörü Karada, gazetecilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]