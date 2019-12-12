Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Karadağ, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Karadağ, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


Hepsi birbirinden değerli olan fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Karadağ, "Her fotoğrafın farklı anlamı var. Fotoğrafların her biri beni farklı noktalara taşıdı." dedi.


Karadağ, AA'nın hem ulusal hem de uluslararası anlamda önemli görevler ifa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:


"AA ülkemizin, memleketimizin göz bebeği bir ajans, önemli bir haber kaynağı, güvenilir bir haber kaynağı. Bu haber kaynağı, haberleriyle bir anda dünya gündemini evlerimize taşıyor. Bu haberlerle de birçok şeyin farkına varıyoruz. Bunlarla belki yüreğimiz burkuluyor, belki seviniyoruz, belki üzülüyoruz ama bu haberlerle bir şeyleri fark ediyoruz. Dolayısıyla AA'nın objektif ve tarafsız haberleriyle güvenilir olması da bizim için önemli, AA bizim milli gururumuz."

AA'nın uluslararası boyutta da başarılara imza attığını söyleyen Karadağ, bunun devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bozok Üniversitesi, ahmet karadağ, Karadağ, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum
Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsa günü 110 bini aştı - Son Dakika
18:40 Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika
18:39 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:38 Spor uefa'dan türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika
18:38 Ukrayna'da 3 yıl önceki gazeteci cinayeti ile ilgili gözaltı kararı - Son Dakika
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:43:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]