Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Karadağ, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Karadağ, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hepsi birbirinden değerli olan fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Karadağ, "Her fotoğrafın farklı anlamı var. Fotoğrafların her biri beni farklı noktalara taşıdı." dedi.

Karadağ, AA'nın hem ulusal hem de uluslararası anlamda önemli görevler ifa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AA ülkemizin, memleketimizin göz bebeği bir ajans, önemli bir haber kaynağı, güvenilir bir haber kaynağı. Bu haber kaynağı, haberleriyle bir anda dünya gündemini evlerimize taşıyor. Bu haberlerle de birçok şeyin farkına varıyoruz. Bunlarla belki yüreğimiz burkuluyor, belki seviniyoruz, belki üzülüyoruz ama bu haberlerle bir şeyleri fark ediyoruz. Dolayısıyla AA'nın objektif ve tarafsız haberleriyle güvenilir olması da bizim için önemli, AA bizim milli gururumuz."

AA'nın uluslararası boyutta da başarılara imza attığını söyleyen Karadağ, bunun devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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