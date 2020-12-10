Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karadağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karadağ, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Karadağ, foto muhabirlerine teşekkür etti.

Karadağ, "AA, bizim gururumuz. Doğru ve tarafsız habercilik konusunda ekranlarda AA'nın bir haberi ile karşılaştığımızda, zihnimizde, kendi adıma herhangi bir tereddüt yaşamıyorum. AA, çok geniş haber ağı ve insan gücüyle özverili bir şekilde dünyanın farklı noktalarından ekranlara haber taşıyor. Çok köklü bir kuruluş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün çalışanlara, emek sahiplerine ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. AA, ülkemizin haklı gururudur. Güven duyulacak bir haber ajansıdır." dedi.

Kovid-19'un bütün dünyayı etkilediğini aktaran Karadağ, "Fotoğrafları seçerken de buna göre seçim yaptım. Birbirinden güzel olan her bir fotoğraf karesi, üzerinde sayfalar dolusu yazı yazmayı hak eden konuları ihtiva ediyor. Her bir karede yaşanmışlıklar, sıkıntılar, hüzünler ve sevinçler yer alıyor." diye konuştu.