Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ, görevdeki 2 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, göreve başladığı 27 Mayıs 2019'dan bugüne yapılan çalışmaları ve projelerini anlattı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karadağ, üniversitenin fiziki altyapısı ile akademik kadroyu güçlendirerek, başarıya odaklı çalıştıklarını söyledi.

Karadağ, yönetim olarak aldıkları emaneti daha ileriye taşıma sorumluğu bilincinde hareket ettiklerini belirterek, "Sürekli eğitim, öğretim kalitesini yükseltmek, akademik kadroyu daha güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Üniversitemiz endüstriyel kenevir alanında 'ihtisas üniversitesi' oldu. Bu çalışma, ilimizin gelişip kalkınmasına da katkı sunacaktır. " dedi.

Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine dekan atamalarının yapıldığını anlatan Karadağ, "Diş hekimliği fakültemize inşallah 2021 yılı tercih döneminde öğrenci alacağız. Bunun dışında öğrenci sayımızı artırma hedeflerimiz var. Üniversitemizde TÖMER'de dil eğitimi gören öğrencilerle birlikte 500'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrencimiz var. Kayıtlarımız sürüyor, yabancı uyruklu öğrenci sayımızı önce bin, 2022 yılında ise 2 bin olmasını hedefliyoruz. Üniversitemizin tüm öğrenci sayısını ise 27 bin bandında tutmak istiyoruz." dedi.

Karadağ, akademik çalışmaların niteliği ve vizyonunu da uluslararası boyuta taşımak için gayret gösterdiklerini aktardı.

Toplantıya, rektör yardımcılar ve dekanlar da katıldı.