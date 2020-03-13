Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulumu tamamlanan "Obezite Merkezi" hizmete açıldı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı faaliyet sürdürecek merkezinin açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, birçok kronik hastalığın zemininde yer alan obezitenin halk tarafından iyi bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına bu merkezi hizmete açtıklarını belirtti.

Obezitenin çağın önemli bir sağlık problemi olduğunu vurgulayan Karadağ, "Sağlık bizim emanetimiz. Hastalık gelmeden önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hiç kimsenin obezite problemiyle karşı karşıya kalmasını istemeyiz lakin obezite de bu hayatın bir gerçeği. Sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek için açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezimizin önemli bir sağlık hizmeti sunacağına inanıyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kağan Katar da merkezde hastalara uygulanacak bir yıllık program kapsamında eğitim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi yardımıyla kilo vermeleri sağlanacağını ifade etti.

Karadağ, konuşmaların ardından açılışı yapılan merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.