Son Dakika Haberleri: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun oldu
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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun oldu

5 dakika önce

Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun oldu, System.String[]
Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu.

Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği eğitim gören Bozok Üniversitesi'nin 27 Tıp öğrencisi mezun oldu. Törene Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve bir çok aile katıldı. Öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti. Öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Aileleri de büyük bir sevinç yaşadı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
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