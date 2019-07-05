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Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi örgencileri mezun oldu

7 dakika önce

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi örgencileri mezun olduANKARA - Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği eğitim gören Bozok üniversiteli 27 Tıp örgencisi mezun oldu.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi örgencileri mezun oldu
ANKARA - Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu
Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği eğitim gören Bozok üniversiteli 27 Tıp örgencisi mezun oldu. Törene Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve bir çok aile katıldı.Öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti. Öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Aileleri de büyük bir sevinç yaşadı.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi örgencileri mezun oldu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
Bozok Üniversitesi, Ankara, Genel
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