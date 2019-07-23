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Bozok Üniversitesi "Tohum Bankası" oluşturacak

35 dakika önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için "Tohum Bankası" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bozok Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için "Tohum Bankası" oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Kiracı ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Karadağ'ı ziyaret etti.
Ziyarette, göreve başladığı 2 aydaki çalışmasını değerlendiren Karadağ, Bozok Üniversitesini 3 yıl sonra bulunduğu yerden en az 10 kat ileriye gitmiş bir üniversite olarak hayal ettiğini belirtti.
Karadağ, "Öncelikli hedefim, misyon farklılaşmasına uğrayan bir üniversite hayal ediyorum. Bir alanda ihtisaslaşan bölgesine katkı sunan, ayakları yere basan bir proje, bölgenin kalkınmasına öncülük edecek, ülkesine katkı sunacak belki de iddialı bir söz ve şehrin demografik yapısını değiştiren geri göçün olacağı proje hayalim var." dedi.
Üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için "Tohum Bankası" oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Karadağ, şunları söyledi:
"Tohum, stratejik bir durum. Türkiye'de artık bu konuda bir farkındalık oluştu. Yerli tohumlarımızı geleceğe aktarmak için tohum bankası oluşturmak istiyoruz. Eğer burada orta ölçekli bir tohum bankasını oluşturabilir, altyapısın sağlar ve hayata geçirebilirsek hem üniversitemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir çalışma yapmış oluruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz."
Bozok Üniversitesi, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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