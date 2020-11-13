Bozova Belediye Başkanı Aksoy'dan Başkan Kılınç'a ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Başkan Kılınç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sınır komşumuz olan Bozova ilçesinin kıymetli belediye başkanı Suphi Aksoy beye ziyaretinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda iki belediye başkanı da birbirilerine belediyelerinin adını taşına tablolar hediye etti. - ADIYAMAN