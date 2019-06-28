Son Dakika Haberleri: Bozova'da 200 dönümlük arpa tarlası kül oldu
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Bozova'da 200 dönümlük arpa tarlası kül oldu

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde biçerdöverle tarlada hasat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Bozova'da 200 dönümlük arpa tarlası kül oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde biçerdöverle tarlada hasat yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle 200 dönüm ekili arazi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesi Akmağara kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ali Halhali'ye ait tarlada biçerdöverle arpa biçildiği sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede bütün tarlaya yayıldı.

Traktörlerle bölgeye gelen mahalleli, yangının diğer tarlalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangını söndürmeyi başaramayan mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle Mehmet Ali Halhali ve Eyüp Halhali'ye ait toplam 200 dönüm arpa tarlasının tamamen küle döndüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa
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