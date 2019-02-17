Son Dakika Haberleri: Bozova'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Öldü

Bozova'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Eren Çelen (13), oyun oynamak için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Bozova'da Baraj Gölüne Giren Çocuk Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Eren Çelen (13), oyun oynamak için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesinde bulunan Atatürk Baraj gölü kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapan Erhan Çelen, oyun oynadığı suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ve sualtı polisleri yaptığı arama sonunda Eren Çelen'in cesedine ulaştı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Erhan Çelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Bozova, Güncel
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