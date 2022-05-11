Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor - Son Dakika

Bozova'da bozulmuş yollardaki parke taşları yenileriyle değiştiriliyor.

Bozova Belediyesi kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde deforme ve yerinde sökülen parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki cadde ve ara sokaklarda bozulmuş olan ve yerinde sökülen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatları doğrultusunda Yavuz Selim Mahallesinde bir çok sokakta deforme olan parke taşları iş makineleriyle yerinden sökülerek yerine yenileri döşendi. Belediye Fen işleri Müdürlüğünün başlattığı bu çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Öte yandan ekipleri çalışmalarına diğer mahallelerde devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA