Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor - Son Dakika
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Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor

11.05.2022 16:27
Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor

Bozova'da bozulmuş yollardaki parke taşları yenileriyle değiştiriliyor.

Bozova'da bozulmuş yollardaki parke taşları yenileriyle değiştiriliyor.

Bozova Belediyesi kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde deforme ve yerinde sökülen parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki cadde ve ara sokaklarda bozulmuş olan ve yerinde sökülen parke taşlarını yenileriyle değiştiriyor. Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatları doğrultusunda Yavuz Selim Mahallesinde bir çok sokakta deforme olan parke taşları iş makineleriyle yerinden sökülerek yerine yenileri döşendi. Belediye Fen işleri Müdürlüğünün başlattığı bu çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Öte yandan ekipleri çalışmalarına diğer mahallelerde devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor
Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor
Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor
Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozova'da bozulmuş yollar onarılıyor - Son Dakika
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