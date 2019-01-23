Bozova'da Gençlere Ok Malzemesi Dağıtıldı

Bozova
Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere ok malzemesi desteğinde bulunuldu.
Belediye, gençlerin farklı alanlardaki faaliyetlerinde gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla çeşitli plan ve projeler yürütüyor.
Bu kapsamda ata sporu olan okçuluk alanında çalışma yapan 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla ok malzemesi temin edildi.
Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker'in katılımıyla düzenlenen törende gençlere malzemeleri dağıtıldı.
Gençliğe önem verdiklerini belirten Göker, şunları kaydetti:
"Kanodan sonra ata sporumuz okçuluk branşında da 30 sporcu ile faaliyetlere başladık. Gençleri önemseyip, onlara güveniyoruz. Amacımız, gençlerin farklı branşlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmaktır. Gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımlarını Bozova Belediyesi olarak her zaman destekledik. Şimdiye kadar okullar arası ve kulüpler arası faaliyetler için toplam 3 bin 500 öğrencimize spor malzemesi temin ettik, bölgesel ve ulusal düzeyde çeşitli dereceler aldık. Okçuluk branşında da gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz, yakın zamanda gençlerimiz hedefe tam isabet edeceklerdir."
Malzeme alan gençler ise desteklerinden dolayı Bozova Belediyesine teşekkür etti.