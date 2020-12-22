Bozova'da hizmet seferberliği - Son Dakika

Bozova'da hizmet seferberliği

22.12.2020 11:03
Bozova'da hizmet seferberliği, System.String[]

Sınırlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü ve doğal güzellikleriyle Şanlıurfa'nın önemli ilçeleri arasında yer alan Bozova, Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un hizmetleriyle adeta kabuk değiştiriyor.

Sınırlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü ve doğal güzellikleriyle Şanlıurfa'nın önemli ilçeleri arasında yer alan Bozova, Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un hizmetleriyle adeta kabuk değiştiriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlerde de farkını gösteren Bozova Belediyesi, hizmet seferberliği ile kentin çehresini değiştiriyor.

Önce muhtarlık, ardından Ziraat Odası Başkanlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliğindeki görevleri nedeniyle yörenin sorunlarına ve beklentilerine hakimiyeti ile ilk görev yılında farkını hissettiren Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra planladığı projeleri de anlattı.

Halkın belediyeden öncelikli beklentisinin rutin hizmetler olduğunu vurgulayan Başkan Aksoy, "Su, kanalizasyon ve yol hizmetleri olmazsa olmazımız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla bu hizmetler artık beklenti olmaktan çıkıp hayata geçirildi. Ancak, bizim için önemli olan sosyal belediyecilik hizmetleri ile gönüllere dokunmaktır" dedi.

Aksoy, rutin belediyecilik hizmetlerini yanı sıra içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle diğer ilgili kurumlarla halk sağlığı için denetim ve temizlik hizmetlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Elbette bunlarla yetinmiyoruz. İlçe halkımıza yaşanabilir bir ilçe ve bu ilçede yetişecek mutlu nesiller için projeler geliştirdik. Bunları bir bir hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kış nedeniyle şu günlerde başta kırsal mahalleler olmak üzere stabilize yol ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Aksoy, bunun yanı sıra göreve gelirken söz verdiği Kent Meydanı ve Kitap Otağı projelerinin de tamamlandığını belirterek, "Bir ilçeyi yaşanabilir kılan en önemli özellikler sosyal donatılardır. Bu nedenle park ve bahçe çalışmalarına, çocuk ve gençlerimiz için sosyal faaliyet alanlarının yapımına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda inşaatına başladığımız kütüphane, futbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatımız hızla devam ediyor. Çünkü biz inanıyoruz ki, çocuk ve gençlerimizin eğitimine yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırım demektir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Suphi Aksoy, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan Canlı Hayvan Pazarı inşaatının da Yaylak Mahallesinde devam ettiğini belirterek, "Hizmetlerimizi aciliyet sırasına göre hayata geçiriyoruz" dedi.

Bozova için ilk hizmet yılında hayata geçireceği birçok projenin bulunduğunu vurgulayan Başkan Aksoy, bunların arasında Bozova Otogar Projesi, doğalgaz projesi, 88 mahalleye çocuk parkı, küçük sanayi sitesi, fıstık pazarı, sosyal tesis ve marina, Bozova Atak Sahil Yürüyüş ve bisiklet yolu projesi ile mesire alanları projelerinin yer aldığını kaydetti.

Aksoy, "Halkımızdan aldığımız güçle ne söz verdiysek hayata geçiriyoruz. Aldığımız her gönül ve hayır duasının verdiği manevi huzur, hizmetlerimizi üretirken aldığımız moral ve motivasyonun en önemli kaynaklarıdır. Halkımıza hizmetkar olmak için burada olduğumuzun bilinciyle Bozova'yı yeni hizmetlerle tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aksoy, hizmetlerin öncelik sırasını belirlerken halkın da görüş ve önerilerine her zaman açık olduğunu, bu nedenle pandemi kuralları çerçevesinde başta çarşı pazar olmak üzere halkın arasında dolaşıp onları dinlemeye özen gösterdikleri belirtti. - ŞANLIURFA

Bozova'da hizmet seferberliği
Bozova'da hizmet seferberliği
Bozova'da hizmet seferberliği

Suphi Aksoy, Şanlıurfa, Bozova, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozova'da hizmet seferberliği - Son Dakika


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