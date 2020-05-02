Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, husumetli iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Toprak ve Aslan ailesi arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı.