Son Dakika Haberleri: Bozova'da kabloya temas geden genç akıma kapılarak öldü
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Bozova'da kabloya temas geden genç akıma kapılarak öldü

29 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, inşaatın yanından geçen Ferhat Aslanoğlu (17) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, ağır yaralandı.

Bozova'da kabloya temas geden genç akıma kapılarak öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, inşaatın yanından geçen Ferhat Aslanoğlu (17) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılıp, ağır yaralandı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki inşaatın önünde meydana geldi. Evden çıkan Ferhat Aslanoğlu, inşaatın yanından geçerken elektrik kablosunu fark etmeyip temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Aslanoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslanoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
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