Son Dakika Haberleri: Bozova'da Kanal Kazısında Roma Dönemine Ait Kaya Mezarı Bulundu

Bozova'da Kanal Kazısında Roma Dönemine Ait Kaya Mezarı Bulundu

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanal kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarı bulundu.

Bozova'da Kanal Kazısında Roma Dönemine Ait Kaya Mezarı Bulundu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanal kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarı bulundu. 

Bozova'ya bağlı Dutluca Mahallesi'nde iş makinesiyle kanal kazısı yapılırken, kaya mezarı bulundu. İşçiler ve mahalle sakinleri, içinde kemiklerinden bulunduğu mezarı fark edince durumu jandarma ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi. İş makinesi yardımıyla girişi genişletildikten sonra kaya mezarına giren görevliler, 180 santim uzunluğunda, 65 santim genişliğindeki bölümde insan iskeletinin bulunduğu 3 mezar buldu. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarıyla ilgili kesin verilerin, kurtarma kazısı çalışmalarının tamamlanması ile ortaya çıkacağı bildirildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kanal çalışmasının durdurulduğu, bölgenin durumuyla ilgili  hazırlanacak raporun ardından karar verileceği belirtildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Bozova, Roma, Güncel
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