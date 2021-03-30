Bozova'da kırmızı çizgi uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yaya önceliği kırmızı çizgimizdir uygulaması kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde başlatılan kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi kapsamında Bozova ilçesinde de uygulama yapıldı. Bozova ilçe merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Akın Oruç, Belediye Başkanı Suphi Aksoy, emniyet güçleri, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sürücülerin Atatürk İlkokulu yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedeflendi. Cadde üzerindeki bir yaya geçidindeki beyaz renkli şeritlerin bazıları kırmızıya boyandı. Ekipler, broşür dağıttıkları sürücüleri yayalara yol verilmeleri konusunda bilgilendirdi. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaya geçitlerinde vatandaşların karşıdan karşıya geçtiği sırada kazalar meydana geldiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız trafik kazalarının azaltılması ve yaya geçidinde kazaların azaltılması için Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yayaların kırmızı çizgimiz olduğuna dair bir mesaj vermek istiyoruz. Hem yayalara hem de araç kullananların trafik kurallarına uymalarını ve yayalara yol vermelerini, yayalar da mutlaka geçitlerini kullanarak karşıya geçmeliler" diye konuştu. - ŞANLIURFA