Bozova'da mesken yangını korkuttu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine bilgi vermesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında kimseye bir şey olmaması ise tek teselli oldu. - ŞANLIURFA
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