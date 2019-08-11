Son Dakika Haberleri: Bozova'da mesken yangını korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bozova'da mesken yangını korkuttu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Bozova'da mesken yangını korkuttu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine bilgi vermesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında kimseye bir şey olmaması ise tek teselli oldu. - ŞANLIURFA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 16:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozova'da mesken yangını korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]