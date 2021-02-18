Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı

18.02.2021 15:05

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Koçhisar Mahallesi'nde dün gece sobalarını yaktıktan sonra uyuyan Aslan ailesi fertlerine ulaşamayan yakınları eve gitti. Evde baygın halde bulunan Aslan ailesinin fertleri, çağırılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı - Son Dakika
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