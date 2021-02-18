Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Koçhisar Mahallesi'nde dün gece sobalarını yaktıktan sonra uyuyan Aslan ailesi fertlerine ulaşamayan yakınları eve gitti. Evde baygın halde bulunan Aslan ailesinin fertleri, çağırılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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