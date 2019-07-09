Bozova'da trafik kazası: 4 yaralı
19 dakika önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
'nın Bozova
ilçesinde lüks aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman
karayolunun Bozova ilçesi çıkışında yaşandı. Adil K. yönetimindeki 63 UA 383 plakalı lüks araç, Nazim A.'nın kullandığı 63 YB 448 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçtakileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi
Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum
İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi
Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı