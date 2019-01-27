Son Dakika Haberleri: Bozova'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bozova'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Eyüp Aydın (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bozova'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Eyüp Aydın (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Taşhan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen çiftçi Eyüp Aydın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Aydın devdilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrolde Aydın'ın ağır yaralandığını belirledi. Aydın sağlık ekipleri tarafından  Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aydın, hayati tehlikesi olduğu için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Eyüp Aydın, Bozova, Aydın, 3. Sayfa
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