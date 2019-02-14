Son Dakika Haberleri: Bozova Katı Atık Aktarma İstasyonu Hizmete Sunuluyor

Bozova Katı Atık Aktarma İstasyonu Hizmete Sunuluyor

1 saat önce

Tüm ilçelerde katı atık aktarma istasyonları kuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bozova'da yapımı tamamlanan katı atık aktarma tesisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Bozova Katı Atık Aktarma İstasyonu Hizmete Sunuluyor, System.String[]
Tüm ilçelerde katı atık aktarma istasyonları kuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bozova'da yapımı tamamlanan katı atık aktarma tesisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Kırsal bölgelerde büyük hizmetlere imza atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ilçede yapımını tamamladığı katı atık aktarma istasyonunu hizmete sunuyor. 'İlçeleri ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa' hedefi doğrultusunda Bozova'da birçok başarılı projenin mimarı olan belediye, hizmete sunacağı katı atık aktarma tesisi, Bozova - Suruç yolu üzerinde bulunan İtfaiye noktası bitişiğinde yer alıyor. Tesisin açılışı 15 Şubat 2016 saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

"Bozova halkına hizmetin en iyisi yakışır"

Açılışa tüm Bozova halkını davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçelerde bir çok hizmeti hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozova'da vahşi depolamanın artık son bulacağı ve hijyenik koşullarda atık aktarma tesisi ile ilçedeki katı atıkların şehir merkezine getirilerek enerjiye dönüştürüleceğini belirten Çiftçi, "Bozova halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu süreçte bizlere kapılarını her zaman açan tüm Bozova halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Şanlıurfa, Bozova, Yaşam
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