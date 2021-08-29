Bozova Mezbaha İnşaatı Hızla Yükseliyor - Son Dakika
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Bozova Mezbaha İnşaatı Hızla Yükseliyor

Bozova Mezbaha İnşaatı Hızla Yükseliyor

29.08.2021 22:39

Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde son teknolojik aletlerle donatılan mezbahalar inşa ediyor.

Şanlıurfa'da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde son teknolojik aletlerle donatılan mezbahalar inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde inşa ettiği modern mezbahalarla bir yandan hayvancılığı kalkındırmak, diğer yandan vatandaşların daha hijyenik ortamda kesilen etlere ulaşması hedeflenirken Bozova ilçesinde yapımına başlanan mezbaha inşaatı hızla yükseliyor.

Bozova ilçesinin hizmetine sunulacak Mezbaha ile kesimler daha seri ve daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. İnşaat çalışmalarının büyük bir özveri ile devam ettiği Bozova Mezbahasının yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Mezbahanın kısa süre içerisinde tamamlanarak Bozova halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

400 metrekare alan üzerine kurulu modern tesis içerisinde aynı anda birçok büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Ayrıca tesiste soğuk hava depoları, kesim hücresi, hayvan indirme rampaları ve idari alanlar da yer alacak.

Kaynak: Habermetre
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Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Toplum, Son Dakika

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