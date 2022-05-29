Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi

29.05.2022 10:14
Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalı ve şebekelerinde sona gelindi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalı ve şebekelerinde sona gelindi.

DSİ'den yapılan açıklamada, kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturan DSİ, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, test suyu bırakılan Bozova pompaj sulama 2. kısımda çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan BP2-1 ve BP2-2 ana kanallarına 23 Nisan 2022 tarihinde test suyu verilmeye başlanılmıştır. Toplam 74 kilometre uzunluğundaki ana kanallardan beslenecek olan Bozova, Hilvan ve Karaköprü ilçelerimizde bulunan yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisinin 335 kilometre uzunluğundaki basınçlı borulu sulama şebekesi tamamlanmıştır. Test suyunun ardından pompa istasyonları, ana kanallar ve şebekelerin randımanlı olarak işletilebilmesi için gerekli çalışmaların hızla yapılarak 2022 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yıllık 52 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa bereketli topraklarıyla ülkemiz tarımı için her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu projeyle birlikte Hilvan, Bozova ve Karaköprü İlçelerine bağlı münbit arazileri suya kavuşmuş olacaktır."

YORUMLAR
500
Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü DSİ, Yayladere ilçesinde dere ıslahı yaptı DSİ, Yayladere ilçesinde dere ıslahı yaptı
Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement