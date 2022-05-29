Bozova pompaj sulama 2. kısımda sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalı ve şebekelerinde sona gelindi.

DSİ'den yapılan açıklamada, kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturan DSİ, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, test suyu bırakılan Bozova pompaj sulama 2. kısımda çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa il sınırları içerisinde yer alan BP2-1 ve BP2-2 ana kanallarına 23 Nisan 2022 tarihinde test suyu verilmeye başlanılmıştır. Toplam 74 kilometre uzunluğundaki ana kanallardan beslenecek olan Bozova, Hilvan ve Karaköprü ilçelerimizde bulunan yaklaşık 110 bin dekar tarım arazisinin 335 kilometre uzunluğundaki basınçlı borulu sulama şebekesi tamamlanmıştır. Test suyunun ardından pompa istasyonları, ana kanallar ve şebekelerin randımanlı olarak işletilebilmesi için gerekli çalışmaların hızla yapılarak 2022 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yıllık 52 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Tarihin sıfır noktası olan Şanlıurfa bereketli topraklarıyla ülkemiz tarımı için her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu projeyle birlikte Hilvan, Bozova ve Karaköprü İlçelerine bağlı münbit arazileri suya kavuşmuş olacaktır."